E' realtà il sogno di Alessia: 25enne con distrofia muscolare si laurea dal letto dell'ospedale

Si è laureata in Lingue dal suo letto in ospedale, dove si trova ricoverata da un anno e mezzo. Si chiama Alessia, ha 25 anni ed è affetta da una rara e grave distrofia muscolare da quando era bambina. Nel 2020, a causa di un grave scompenso cardiaco, è stata trapiantata di cuore nell’ospedale Molinette di Torino. Sono seguite varie complicanze (insufficienza renale, Sindrome di Gilbert, difficoltà a trovare un farmaco antirigetto efficace) ed è stata colpita da tromboembolia cerebrale con tetraparesi ed afasia. La giovane ha affrontato un anno di cardiorianimazione e poi ancora la Rianimazione al Cto ed infine all’Unità Spinale Unipolare della Città della Salute di Torino.

Più volte è stata vicino alla morte per sepsi insufficienza renale allostasi. Tra le conseguenze del danno cerebrale, l’impossibilità dell’uso della parola. Secondo i sanitari, nonostante la sua salute e il suo futuro siano incerti considerata la grave cerebrolesione, la sua forza di volontà e l’amore per la vita le hanno permesso di raggiungere il grande traguardo: la laurea in Lingue all’Università di Torino con 98/110.

Nei mesi scorsi, in un momento di sconforto e stanchezza causato dalla lunghissima degenza e dai continui problemi di salute, la madre ha contattato Alberto Angela, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore, che la ragazza ammira molto e con il quale aveva fatto una foto in un bar, incontrandolo per caso prima del trapianto. Così, lui le ha inviato un video con il quale l’ha incitata a superare il momento di sconforto e le ha regalato il suo ultimo libro. Alessia è subito apparsa rinata.

