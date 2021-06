Coronavirus, in Italia 1.896 casi e 102 morti, positività giù a 0,85%

Sempre in discesa la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 1.896, contro i 1.273 di ieri (e soprattutto i 2.483 di martedì scorso), ma con 220.917 tamponi, 136 mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività crolla allo 0,85% (ieri era all’1,5%), il dato più basso dell’anno, simile ai tassi registrati a fine estate (ma all’epoca si contavano solo i tamponi molecolari, oggi anche gli antigenici). I decessi sono in aumento, 102 (ieri 65), per un totale di 126.690 vittime dall’inizio dell’epidemia. Mentre prosegue il calo dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in meno (ieri -15) con 17 ingressi del giorno, ai minimi di sempre, e scendono a 688. Giù anche i ricoveri ordinari, 225 in meno (ieri -53), 4.685 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Sicilia (+337), seguita da Lombardia (+291), Campania (+251), Lazio (+139), e Puglia (+134). I contagi totali salgono così a 4.235.592.

I guariti sono 8.519 (ieri 5.024), per un totale di 3.927.176. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.127 in meno (ieri -3.819): i malati ancora attivi sono ora 181.726. Di questi, sono in isolamento domiciliare 176.353 pazienti. (AGI)

© Riproduzione riservata