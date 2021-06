Domani le ricerche di Saman Abbas, la pachistana scomparsa, con i cani molecolari

Cani molecolari in campo e l’utilizzo dell’elettromagnetometro, per la scansione del terreno anche in profondità: nella giornata di domani prenderanno vigore le ricerche del corpo di Saman Abbas, la 18enne pachistana svanita nel nulla da oltre un mese dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato dai genitori. Oggi sono ripresi i carotaggi del terreno per agevolare da domani il lavoro delle unità cinofile.

Si cerca tra campi e canali della zona attorno all’azienda agricola di Novellara, nella Bassa Reggiana, dove lavorava il padre della giovane. Secondo gli investigatori Saman è stata uccisa: gli inquirenti procedono con l’ipotesi di omicidio premeditato. Il giorno prima dell’ultimo avvistamento della 18enne, le telecamere hanno ripreso tre uomini - indentificati come lo zio e i due cugini - uscire del casolare con delle pale. Per la Procura hanno preparto una fossa dove nascondere la salma. La Procura di Reggio Emilia ha indagato i genitori, lo zio (ritenuto l’autore materiale del delitto) e due cugini di cui uno già arrestato in Francia. Si tratta di Ikram Ijaz, 28 anni per il quale in queste ore sono state accelerate le pratiche per l’estradizione. Si sono intensificati, infatti, i contatti tra i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia e il servizio centrale di polizia del ministero dell’Interno per poter far arrivare quanto prima l’indagato in Italia.

