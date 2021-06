Coronavirus, in Italia 2.199 casi e 77 morti. Positività sale all'1%

Prosegue il trend di calo dei casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 2.199, contro i 1.896 di ieri ma soprattutto i 2.897 di mercoledì scorso. Con 218.738 tamponi, duemila meno di ieri: il tasso di positività sale leggermente all’1% (era lo 0,85%). Tornano sotto quota cento i decessi, 77 oggi (ieri 102), per un totale di 126.767 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 27 in meno (ieri -71) con 24 ingressi del giorno, e calano a 661. Giù anche i ricoveri ordinari, 303 in meno (ieri -225), 4.382 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+322), seguita da Sicilia (+320), Campania (+257), Puglia (+185) e Lazio (+179). I contagi totali salgono così a 4.237.790. I guariti sono 8.912 (ieri 8.519), per un totale di 3.936.088. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.791 in meno (ieri -6.127): i malati ancora attivi sono ora 174.935. Di questi, sono in isolamento domiciliare 169.892 pazienti. (AGI)

