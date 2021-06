Ucciso 25enne a Torino, è stato decapitato in camera da letto

Mohammad Ibrahim, il 25enne assassinato nella notte nel suo appartamento a Torino, è stato trovato decapitato in camera da letto. Lo si apprende da fonti investigative. A scoprire il cadavere il suo coinquilino e connazionale del Bangladesh, che ha chiamato la polizia. In questura sono state ascoltate diverse persone, tra cui altri connazionali di Mohammad e lo stesso coinquilino.

La vittima lavorava come lavapiatti in un ristorante di Collegno, Comune alle porta di Torino, come il coinquilino che ha dato l’allarme dopo aver scoperto il cadavere. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile della Questura di Torino, sono coordinate dal pm Valentina Sallaroli. Gli inquirenti non escludo nessuna pista, neanche quella della rapina finita male.

