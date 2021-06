Violenza sessuale di gruppo: ai domiciliari anche il calciatore Manolo Portanova

C'è anche il centrocampista del Genoa e della Nazionale Under 20, Manolo Portanova, tra i quattro indagati per violenza sessuale di gruppo denunciato da una ventunenne di Siena. Il giocatore sarà interrogato lunedì prossimo. Coinvolto anche un minorenne. La Procura ha disposto degli accertamenti irripetibili sui telefoni cellulari dei quattro giovani indagati - di cui tre agli arresti domiciliari (tra cui appunto Portanova), quelli maggiorenni. Gli esami tecnici riguarderanno anche il telefono della giovane aggredita e saranno eseguiti in incidente probatorio mercoledì 16 giugno in tribunale alla presenza dei legali, del giudice e dei consulenti per accertare la presenza o meno di alcuni video e foto relativi ai fatti contestati.

«Vediamo se ci sono e dopodiché valuteremo il resto anche perché in casa c'erano tante altre persone», ha detto Duccio Panti, avvocato di uno degli indagati raggiunti dalla misura cautelare del carcere. Le indagini si starebbero concentrando anche sugli altri partecipanti alla festa che si è tenuta in un’abitazione privata nel centro di Siena nella notte tra il 30 e 31 maggio e durante la quale sarebbe avvenuta la violenza. Alcuni partecipanti sarebbero già stati ascoltati dalla squadra mobile e altri lo saranno nelle prossime ore come persone informate sui fatti. Durante gli interrogatori di garanzia odierni i legali dei due indagati andati davanti al gip hanno chiesto al giudice la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il pm Nicola Marini si è opposto. Lunedì 14 giugno si terrà il terzo interrogatorio di garanzia a Portanova. Lo stesso giocatore è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare mentre si trovava a Messina. Da sempre legato alla città dello Stretto anche perché è figlio di Daniele Portanova, storico centrale del Messina. Secondo quanto si apprende, fra tre dei quattro indagati ci sarebbero vincoli di parentela di vario grado.

