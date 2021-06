Tirrenia, diciannovenne affoga mentre fa il bagno con gli amici

Un 19enne, originario del Senegal e residente in provincia di Pisa, è morto annegato nel pomeriggio a Tirrenia, sul litorale pisano, davanti al Bagno Maestrale. Il giovane era in spiaggia insieme al fratello e ad altri amici. La comitiva, secondo quanto ricostruito finora, si è tuffata in acqua e la corrente ha trascinato al largo i giovani, che hanno iniziato a gridare chiedendo aiuto. I bagnini sono riusciti a riportarne a riva salvi soltanto quattro: il 19enne è stato trovato più tardi ormai privo di vita. (ANSA)

