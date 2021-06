Torino, trovati in auto con 500mila euro... di cocaina

La guardia di finanza ha arrestato a Torino un 32enne di origini albanesi, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato, in corso Moncalieri, a bordo della sua auto. Insospettiti del suo atteggiamento durante il controllo dei documenti è scattata la perquisizione del veicolo che ha portato alla scoperta di un borsone con all’interno circa sei chili di cocaina. Un altro chilo di sostanza da taglio è stato scoperto nella sua abitazione, insieme a un bilancino di precisione, un apparecchio per il sottovuoto e a tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi di droga. La cocaina sequestrata avrebbe consentito di preparare oltre 10 mila dosi, per un valore superiore a 500 mila euro.

