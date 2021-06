Tragedia a Teramo: bimbo di un anno e mezzo precipita dal terzo piano e muore

Un bimbo di circa un anno e mezzo è morto questa sera dopo essere precipitato dal terzo piano di uno stabile. L’episodio è accaduto nella zona nord di Martinsicuro (Teramo), in via Marco Polo. I soccorsi sono stati tempestivi, ma il piccolo è deceduto sul colpo. Sul posto le forze dell'ordine che stanno cercando di capire cosa sia accaduto, come il bimbo possa essere caduto dal terzo piano dello stabile. Chi era con lui in quei drammatici attimi. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo, figlio di una coppia di stranieri, sia sfuggito all'attenzione dei genitori precipitando giù dal balcone dell'abitazione

© Riproduzione riservata