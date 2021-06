Torino, si rifiuta di consegnare l'incasso e sventa una rapina

Rapina sventata e rapinatore arrestato a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, dove il titolare di una panetteria si è rifiutato di consegnare l’incasso ad un ladro, costringendolo a scappare. Armato di pistola e con il volto coperto da una mascherina chirurgica, il rapinatore è entrato nel negozio nel momento in cui non c'erano clienti e ha minacciato il commerciante con una pistola. Il negoziante non si è spaventato, anzi si è rifiutato di consegnargli l’incasso e il ladro è stato costretto a scappare a mani vuote. (AGI)

