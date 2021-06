Guasto alla bombola del gas, crolla palazzina a Barletta: 3 feriti

Sarebbero tre i feriti, di cui uno grave, le vittime di una esplosione avvenuta in una palazzina, crollata in parte, in via Curci, strada perpendicolare della centrale via Roma a Barletta. Probabilmente, la forte esplosione - avvenuta al 2 piano della struttura - sarebbe stata causata da un guasto alla bombola di gas. Gli operatori del 118 sono sopraggiunti per soccorrere i feriti: un uomo e una donna sono stati trasportati al «Dimiccoli» di Barletta; il più grave dei tre è stato condotto al Policlinico di Bari. Sul posto polizia locale, carabinieri, polizia e vigili del fuoco che stanno ispezionando sotto le macerie per assicurarsi che non ci siano altre vittime. Presente anche il sindaco Cosimo Cannito. Il luogo dell’incidente odierno è a pochi passi dalla palazzina di via Roma a Barletta, avvenuto il 3 ottobre 2011, nel quale morirono quattro operaie ed una ragazzina che erano in un opificio al piano terra dell’edificio.

© Riproduzione riservata