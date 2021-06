Sì al mix di dosi, ma si può richiedere Astrazeneca. Draghi: “Non vaccinarsi? Sbagliato”

«Oggi ho firmato un’ordinanza che porta il 99% del Paese in area bianca, il merito è di una campagna molto forte di vaccinazione che stiamo portando avanti. quindi il messaggio è di vaccinarsi. La risposta del Cts che oggi si è riunito è per una raccomandazione molto forte per la vaccinazione eterologa sotto i 60 anni ma resta aperta la possibilità di utilizzare AstraZeneca per chi lo richiede sotto consenso medico». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa col premier Draghi e il commissario Figliuolo. «La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola». Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. «Io sono prenotato per fare l'eterologa. Ho più di 70 anni» e la prima dose con Astrazeneca «ha dato risposta bassa e mi si consiglia di fare l’eterologa. Quindi funziona per me e ancor più vero funziona per chi ha meno di 70 anni e meno di 60 anni».(ANSA)

