A 15 anni alla guida auto del papà per portare in giro gli amici: accade a Napoli

Minorenne, senza patente naturalmente, ma alla guida dell’auto del padre per portare in giro gli amici. Accade nel Napoletano, a Poggiomarino, dove i carabinieri hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un quindicenne di San Giuseppe Vesuviano che era al volante della vettura di famiglia con a bordo altri tre coetanei in via Palma. I militari dell’Arma avevano imposto l’alt al veicolo, notando che nell’abitacolo c'erano persone troppo giovani; ma il ragazzo ha preferito cercare di fuggire, ed è stato inseguito per 4 chilometri fino a via Vasca Pianillo, nel confinante comune di San Giuseppe Vesuviano. E’ lì che l’auto ha terminato la sua corsa, dopo aver tamponato violentemente una vettura occupata da marito, moglie e i loro figli di uno e tre anni. La donna è stata soccorsa dal 118 per un trauma cervicale. Il quindicenne dovrà vedersela con il Tribunale per i Minori di Napoli, mentre i suoi amici sono stati affidati ai genitori.

© Riproduzione riservata