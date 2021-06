Attentialladro, allarme della Polizia: nuova tecnica per i furti nelle case

Con l'hashstag #Attentialladro la Polizia di Stato lancia un nuovo allarme sui social: "Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa - si legge nel comunicato online - . Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci. La tecnica è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quando tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso".

© Riproduzione riservata