Ddl Zan: la Chiesa chiede una “revisione”, il Pd tiene duro ma apre al confronto. E la Lega...

Qualcuno lo vede come un intervento a gamba tesa, altri come un'occasione per riaprire il dialogo tra i vari fronti opposti sulla questione. La Santa Sede ha ufficialmente chiesto al governo italiano di ripensare, "rimodulare" è la parola usata Oltretevere, il ddl Zan perché, così com'è ora, potrebbe configurare una violazione del Concordato, mettendo a rischio "la piena libertà" della Chiesa cattolica. Un appunto che monsignor Richard Gallagher, il diplomatico vaticano che tiene i rapporti con gli Stati, ha fatto pervenire sul tavolo del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il premier Mario Draghi interverrà sulla questione domani. "Sarò in Parlamento tutto il giorno, mi aspetto che me lo chiedano e risponderò in maniera ben più strutturata di oggi. È una domanda importante", ha assicurato rispondendo ai giornalisti. Un commento arriva anche dalla presidente Ue Ursula von der Leyen: «I trattati europei proteggono la dignità di ogni singolo essere umano e proteggono la libertà di parola, tra altri valori. E portare questi valori in equilibrio è un lavoro quotidiano nella nostra Ue», ha detto pur non entrando nella diatriba tutta italiana. La maggioranza giallo-rossa difende a spada tratta la legge, da M5s al Pd.

Il parere del Pd

Il segretario Enrico Letta però lascia anche uno spiraglio al confronto: «Siamo pronti a guardare i nodi giuridici, siamo disponibili al dialogo, ma sosteniamo l'impianto della legge che è una legge di civiltà». Letta con il Pd vuole vedere approvata la legge, lo conferma anche oggi, e da una parte avrebbe attivato canali "diplomatici" con il Vaticano per disinnescare il contenzioso, ma dall’altra si è subito confrontato con Di Maio. Italia Viva, che ha sempre auspicato un confronto più ampio, oggi, per bocca di Ettore Rosato, manda un segnale: «Proviamo ad ascoltarle queste obiezioni di merito che sono arrivate, non solo dal mondo cattolico». E anche dal fronte della Lega arrivano parole nella direzione di una apertura al confronto, senza il muro contro muro: «Sul ddl Zan io sono pronto a incontrare Letta, anche domani», dice Matteo Salvini. Una convergenza che fa scrivere ad Avvenire, il quotidiano dei vescovi: «Dal dibattito sul Concordato lo spunto per il dialogo». Quello che aveva chiesto il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, anche sfidando l’anima più conservatrice della Chiesa italiana che ha fatto del ddl Zan un totem da abbattere. Sta di fatto, comunque, che è la prima volta che il Vaticano sfodera l’"arma" del Concordato per chiedere la revisione di una legge italiana. La preoccupazione è che la libertà di espressione venga compressa dalle nuove norme e che «non si possa più svolgere liberamente l’azione pastorale, educativa, sociale». Ma il pensiero del Papa è anche per quelle scuole cattoliche per i quali i genitori pagano una retta e che invece si dovrebbero "adeguare" a nuovi eventi e programmi legati, sì, all’omofobia e anche al gender e ad una concezione della famiglia che non coincide con la dottrina della Chiesa. "Certamente c'è preoccupazione nella Santa Sede», ha confermato il card. Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici e la Famiglia. Sul piede di guerra le associazioni Lgbt: «Il tentativo esplicito e brutale è quello di sottrarre al Parlamento il dibattito sulla legge e trasformare la questione in una crisi diplomatica, mettendola nella mani del Governo Draghi per far si che tutto venga congelato», denuncia l’Arcigay. Franco Grillini, ex parlamentare e storico esponente del movimento gay italiano, chiede invece di «abolire definitivamente» proprio il Concordato, «questo retaggio fascista. La pretesa vaticana di dettare legge all’Italia interferendo con la sua attività legislativa è irricevibile». (ANSA)

