Santa Teresa di Riva: un indecoroso week end di rifiuti. Le telecamere filmano gli abbandoni

C’è chi si sbarazza della busta con i rifiuti prodotti dopo una giornata in spiaggia, chi invece si libera di sacchi più grandi al termine di un fine settimana trascorso in paese, e poi non mancano quanti ripuliscono la casa o la cantina e scaricano nelle zone periferiche cumuli di spazzatura e ingombranti. Il catalogo degli “abbandonatori” di rifiuti a Santa Teresa di Riva è vario e ne fanno parte sia violatori seriali che occasionali, tra cittadini residenti e villeggianti. I giorni più critici sono la domenica e il lunedì, quando i turisti “mordi e fuggi” o i proprietari di seconde case si ostinano a non differenziare i loro scarti cercando il modo per smaltire illecitamente buste e sacchetti, abbandonandoli intorno ai cestini gettacarte, in mezzo alle aiuole o lasciando l’immondizia direttamente in spiaggia. I controlli effettuati dalla Polizia locale hanno consentito nelle ultime settimane di individuare alcuni incivili ai quali notificare l’accertamento (che si traduce poi una sanzione economica che non sempre viene pagata).

