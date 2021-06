Torino, Chiara Appendino incinta riceve il vaccino: "Mi fido della scienza"

«Mi fido della scienza, quindi mi vaccino». Non ha dubbi la sindaca di Torino Chiara Appendino che questa mattina si è sottoposta alla vaccinazione anti Covid. È lei stessa ad annunciarlo con un post su Facebook in cui spiega che «questo è ciò che ho risposto alle persone che mi chiedevano se mi sarei sottoposta a vaccinazione durante la mia gravidanza. E oggi è ciò che ho fatto». «Sono consapevole - dice - che sia una scelta personale e il mio invito a tutte le donne che si trovano nella mia stessa condizione è di confrontarsi con il proprio medico e il proprio ginecologo per poter giungere a una decisione serena. Ne approfitto - conclude - per ringraziare per il loro prezioso e generoso lavoro tutto il personale impegnato in questa campagna vaccinale, fondamentale per poter ripartire».

