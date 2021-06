Prosegue ondata di caldo torrido. Reggio, Catania e Palermo tra le città italiane più "bollenti"

Primi «bollini rossi» per le ondate di calore sul nostro Paese. Secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, oggi sarà allerta 3, ossia «condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio», per cinque città: Campobasso, Catania, Palermo, Perugia e Rieti, mentre è bollino arancione (ossia allerta 2, «condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili") in altre 9: Bari, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Pescara, Reggio Calabria, Roma e Trieste.

Nel dettaglio, a Catania è attesa una massima percepita di 37 gradi, a Campobasso, Perugia e Palermo di 36, e a Rieti di 35. Domani l’allerta rossa, oltre alle stesse cinque città, riguarderà anche Pescara (oggi a 34 gradi di temperatura massima percepita) dove si toccheranno i 35 gradi. Le previsioni per la giornata di venerdì dicono che saranno 7 le città con ondate di calore di livello 3: Bari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Rieti, con le due città siciliane che raggiungeranno i 38 gradi di massima percepita.

