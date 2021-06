Coronavirus: allarme "fungo verde" in India per i guariti da Covid

Dopo i casi ancora in crescita di fungo nero, o mucormycosis l’India sta registrando un’altra infezione che colpisce persone guarite dal Covid19, il «fungo verde» o Aspergillosis. Il fungo verde, che causa perdite di sangue dal naso, febbre molto alta, e perdita di peso, ha colpito un uomo di 34 anni, guarito dal Covid 19, che subito dopo la diagnosi è stato trasferito su un elicottero ambulanza da Indore, la sua città, a Mumbai, dove è attualmente in cura.

Oltre al fungo nero e a quello verde, in India nei giorni scorsi è scattato l’allarme anche per un non meglio identificato "fungo giallo". Il dr Guleria, direttore dell’AIIMS, il più grande complesso ospedaliero di Delhi, parlando con NDTV, ha messo in guardia sulla confusione che deriva dall’attribuire colori alle infezioni fungine, invece di usare i nomi scientifici.

© Riproduzione riservata