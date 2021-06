Microsoft lancia Windows 11: ecco le novità, dal probabile addio a Skype all'arrivo di Team

Un nuovo menu Start, l’integrazione della piattaforma Teams esplosa durante la pandemia e lo smart working, ma anche la rivoluzionaria integrazione delle app Android. Microsoft lancia Windows 11, l’aggiornamento del sistema operativo più diffuso al mondo, in un momento in cui i personal computer sono tornati al centro delle nostre vite. È il Windows «della prossima decade e oltre, è sempre stato sinonimo di semplicità per i creatori di contenuti», ha affermato il Ceo e presidente Satya Nadella, che guida la società da sette anni conducendola al risultato - raggiunto pochi giorni fa - dell’ingresso nell’esclusivo club delle aziende che valgono 2.000 miliardi di dollari.

Windows 11 disponibile attraverso un aggiornamento gratuito

Windows 11 sarà disponibile attraverso un aggiornamento gratuito per i Pc Windows 10 entro la fine dell’anno. Il capo di Windows, Panos Panay, ha affermato che nello sviluppo del progetto «il team è stato ossessionato da ogni dettaglio». Windows 11 include alcune novità sostanziali ed alcune estetiche. Tra le prime la semplificazione dell’interfaccia utente che include un nuovo menu Start e una barra delle applicazioni. Ma anche l’integrazione di Teams, l'app di chat e collaborazione, mossa che alcuni esperti interpetano come un futuro abbandono di Skype.

Windows 11 potrà far girare le app di Android

Il nuovo menu Start, inoltre, elimina i Live Tiles introdotti con Windows 8 e opta più per un insieme di app e informazioni in stile Android e macOS. Tra le novità più sorprendenti, Windows 11 potrà far girare le app di Android (grazie ad una partnership con Amazon e il suo Amazon Appstore). Tradotto in termini pratici, le app dei telefoni Google si potranno aprire al fianco degli altri software e funzionare senza particolari limitazioni. Il Microsoft Store, inoltre, sarà rivisto per risultare più rapido e con l’obiettivo di dare maggior visibilità agli sviluppatori. Tra le novità estetiche c'è la modalità in chiaro e scuro (dark mode), mutuata dagli smartphone.

Gli aggiornamenti del sistema operativo più piccoli del 40%

Microsoft, memore di alcune critiche mosse a programmi precedenti, come Windows 8, ha pensato a migliorare anche le prestazioni: gli aggiornamenti del sistema operativo sono più piccoli del 40% e più efficienti in quanto ora avvengono in background. E non manca un pò di lavoro per l’Intelligenza artificiale, presente in una icona, un widget, che riprende le notizie e gli avvisi personalizzati, tra cui quelli per il meteo e il traffico. Infine, c'è una nuova tastiera virtuale quando si usa un Pc in modalità tablet, fornita delle oramai immancabili emoji e gif, e la dettatura vocale migliorata con la punteggiatura in automatico.

