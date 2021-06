Bimbo ritrovato in una scarpata a Palazzuolo, nessun rilievo penale sui genitori

In base agli elementi raccolti finora, al momento non sarebbero state ravvisate responsabilità penali a carico dei genitori del l bimbo di 21 mesi ritrovato nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze), dopo essere scomparso quasi due giorni. E’ quanto si apprende da fonti inquirenti a Firenze. Sempre in base a quanto emerso, gli atti delle verifiche fatte dai carabinieri non sarebbero ancora stati completamente trasmessi in procura ma dalle stesse verifiche non emergono comportamenti penalmente rilevanti a carico della coppia.

