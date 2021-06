Cosca Anello-Fruci di Filadelfia, a giudizio 147 indagati. Tra questi l'ex assessore Stillitani

Disposto il processo per i 147 indagati coinvolti nel blitz "Imponimento" che il 21 luglio dello scorso anno aveva portato al fermo di 74 persone tra esponenti della cosca Anello- Fruci di Filadelfia, ma anche politici e imprenditori. Il gup distrettuale Francesco Vittorio Rinaldi, infatti, accogliendo la richiesta della Dda di Catanzaro (nell'aula bunker di Lamezia a rappresentare l'accusa il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e il sostituto Antonio De Bernardo) ha rinviato a giudizio tutti gli imputati, 69 dei quali saranno processati con rito abbreviato ed i rimanenti compariranno davanti al Tribunale collegiale di Vibo.

Le accuse

Associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, corruzione, estorsione con l’aggravante della mafiosità, turbativa d’asta, truffe e reati ambientali, i reati a vario titolo contestati agli imputati. tra questi capi e gregari della cosca Anello di Filadelfia, al cui vertice viene posto il boss Rocco Anello, politici, ex amministratori e imprenditori.

Nella rete tesa dalla Dda di Catanzaro e dalla Guardia di finanza tra i territori a cavallo tra il Vibonese e il capoluogo di regione, infatti, non sono rimasti soltanto impigliati gli affari della potente cosca – che aveva esercitato un ferreo controllo sulle attività esistenti e sulle opere da realizzare nelle aree di competenza ed allungato i suoi tentacoli anche in territorio elvetico – ma anche “insospettabili”. Infatti, fra gli indagati per i quali la Dda ha chiesto il processo spicca il nome di Francescantonio Stillitani, imprenditore turistico, ex assessore regionale al Lavoro ed ex sindaco di Pizzo. Con il fratello Emanuele è accusato di collusione con gli Anello. A giudizio anche l'ex consigliere provinciale di Vibo, Domenico Fraone, l’ex consigliere comunale di Vibo, Francescantonio Tedesco, architetto, nonché l’ex assessore del Comune di Polia Giovanni Anello, gli imprenditori Vincenzo Renda e Daniele Prestanicola, l’ex capo dell’Ufficio Urbanistica di Pizzo, architetto Maria Alfonsina Stuppia, due finanzieri e un poliziotto in servizio a Cosenza.

I nomi

Antonio Anania nato a Lamezia Terme, 39 anni; Bruno Simone Anania nato a Lamezia Terme, 29 anni; Giuseppe Anania nato a Curinga, 30 anni; Cristina Anello nata a Lamezia Terme, 30 anni; Francescantonio Anello nato a Lamezia, 31 anni; Giovanni Anello nato a Lamezia Terme, 31 anni; Giuseppe Anello nato a Lamezia Terme, 36 anni; Roberto Anello nato a Lamezia Terme, 33 anni; Rocco Anello nato a Filadelfia, 59 anni; Rocco Anello nato a Lamezia Terme, 29 anni; Tommaso Anello nato a Francavilla (Vv), 56 anni; Giovanni Angotti nato a Torino, 51 anni; Antonio Bruno Arone nato a Capistrano, 57 anni; Antonio Attisani nato a Francavila (Vv), 49 anni; Antonio Attisani nato a Lamezia Terme, 25 anni; Luciano Babbino nato a Catanzaro, 41 anni; Vincenzo Barba nato a Vibo Valentia, 68 anni; Giuseppe Barbieri nato a Vibo Valentia, 47 anni; Angela Bartucca nata a Lamezia Terme, 50 anni; Nazzareno Bellissimo nato a Vibo Valentia, 38 anni; Luca Belsito nato a Vibo Valentia, 30 anni; Giuseppe Bertucci nato a Vibo Valentia, 45 anni; Raffaele Mariano Bertucci nato a Spadola (vv), 56 anni; Giovanni Bevilacqua nato a Spilinga (Vv), 68 anni; Domenico Bonavota nato a Vibo Valentia, 41 anni; Domenico Bretti nato in Australia, 50 anni ; Vito Bretti nato a Lamezia Terme, 23 anni; Domenico Calabria nato a San Calogero, 51 anni; Francesco Caridà nato a Pizzo, 52 anni; Antonio Caruso nato a Lamezia Terme, 43 anni; Giovanni Caruso nato a Lamezia Terme, 41 anni; Mario Caruso nato a Lamezia Terme, 55 anni; Filippo Catania nato a Vibo Valentia, 69 anni; Antonio Cerra nato a Lamezia Terme, 28 anni; Vito Chiefari nato a Catanzaro, 47 anni; Damiano Ciancio nato a Vibo Valentia, 49 anni; Domenico Ciconte nato a Sorianello, 52 anni; Francesco Conidi nato a Lamezia Terme, 30 anni; Francesco Conidi, 31 anni, residente a Palia; Salvatore Contartese nato a Vibo Valentia, 43 anni; Bruno Cortese nato a Capistrano, 65 anni; Francesco; Cortese nato a Vibo Valentia, 48 anni; Francesco Cosmano nato a Soriano calabro, 33 anni; Alfredo Cracolici nato a Vibo Valentia, 34 anni; Domenico Cracolici nato a Vibo Valentia, 38 anni; Francesco Crigna nato a Parghelia, 50 anni; Vincenzo Cutrullà nato a Pizzo, 59 anni; Salvatore Danieli nato a Catanzaro, 36 anni; Antonio Dastoli nato a Lamezia Terme, 46 anni; Giuseppe De Luca nato a San Gregorio d’Ippona, 50 anni; Vincenzo De Nisi nato a Lamezia Terme, 35 anni; Antonio Defina nato a Sant’Onofrio, 70 anni; Giovanni Damiano Deodato nato a Cenadi, 66 anni; Antonio Dieni nato a Catanzaro, 46 anni; Andrea Dominelli nato a Chiaravalle, 32 anni; Gennaro D’Urso nato a Sant’Angelo a Fasanella (Sa), 67 anni; Giovanni Fabiano nato a Chiaravalle, 52 anni; Antonio Facciolo nato a Francavilla angitola, 61 anni; Giuseppe Fortuna nato a Tropea, 43 anni; Giuseppe Fortuna nato a Vibo Valentia, 57 anni; Nazzareno Franzè nato a Cessaniti, 68 anni; Domenico Fraone nato a Cosenza, 49 anni; Giuseppe Fruci nato a Curinga, 51 anni; Vincenzino Fruci nato a Lamezia Terme, 44 anni; Angelo Galati nato a Lamezia Terme, 35 anni; Antonio Galati Luciano nato a Lamezia Terme, 24 anni; Giuseppe Galati nato in Germania, 47 anni; Marco Galati nato a Catanzaro, 54 anni; Mario Galati nato a Polia, 61 anni; Tommaso Galati nato a Filadelfia, 71 anni; Domenico Gallello nato a Maida, 51 anni; Giovanni Giardino nato a Maida, 48 anni; Salvatore Giorgio nato a Catanzaro, 46 anni; Gaetano Gori nato a Serra San Bruno, 35 anni; Claudio Gregorace nato a Catanzaro, 30 anni; Teodoro Grizzaffi nato in Svizzera, 51 anni; Massimo Gugliotta nato in Germania, 41 anni; Ariosto Guzzo nato in Svizzera, 38 anni; Francesco Iannazzo nato a Lamezia Terme, 40 anni; Pierdomenico Iannazzo nato a Lamezia Terme, 41 anni; Romeo Ielapi nato a Filadelfia, 48 anni; Giuseppe Iozzo nato a Vibo Valentia, 48 anni; Mario Iozzo nato a Chiaravalle, 61 anni; Domenico Lo Bianco nato a Vibo Valentia, 58 anni; Paolino Lo Bianco nato a Vibo Valentia, 57 anni; Francesco Mallamace nato a Napoli il 30/05/1977; Domenico Paolo Malta nato a Vibo Valentia, 31 anni; Teodoro Mancari nato a Lamezia Terme, 26 anni; Giovanni Mastrandrea nato a Lamezia Terme, 36 anni; Antonio Mazzotta nato a Lamezia Terme, 23 anni; Pasquale Mazzotta nato a Francavilla Angitola, 50 anni; Gianni Melina nato a Erna (CO), 47 anni; Giuseppe Mercuri nato a Vibo Valentia, 44 anni ; Francesco Michienzi nato a Lamezia Terme, 40 anni; Giacomo Michienzi nato a Francavilla angitola, 47 anni ; Maurizio Michienzi nato a Lamezia Terme, 49 anni; Stefano Montauro nato a Lamezia Terme 47 anni; Cosimo Monteleone nato a Cardinale, 66 anni; Nicola Antonio Monteleone nato a Vibo Valentia, 40 anni; Serafino Nero nato a Decollatura, 65 anni; Francesco Notaris nato a Lamezia Terme, 50 anni; Alfredo Papa nato a Lucera (FO), 62 anni; Francesco Pellegrino nato a Filadelfia, 52 anni; Francesco Perugino nato a Maida, 60 anni; Salvatore Pilieci nato a Vibo Valentia, 38 anni; Domenico Salvatore Polito nato a Vibo Valentia, 56 anni; Rocco Polito nato a Vibo Valentia, 45 anni; Franco Pontieri nato a Nocera Terinese, 47 anni; Daniele Prestanicola nato a Vibo Valentia, 38 anni; Domenico Prestanicola nato a Vibo Valentia, 42 anni; Rocco Prestanicola nato a Soriano, 63 anni; Rosario Pugliese nato a Vibo Valentia, 54 anni; Vincenzo Renda nato a Vibo Valentia, 49 anni; Domenico Rigillo nato a San Vito sullo Jonio, 48 anni; Michelino Rizzo nato a Vibo Valentia, 37 anni; Giuseppe Rondinelli nato a Filadelfia, 71 anni; Pasquale Rondinelli nato a Filadelfia, 40 anni; Vincenzo Rondinelli nato a Filadelfia, 42 anni; Vincenzo Rubino nato a Vibo Valentia, 72 anni; Giuseppe Ruccella nato a Vibo Valentia, 39 anni; Ruggiero Filippo nato a Vibo Valentia, 63 anni; Domenico Ruscio nato a Lamezia Terme, 36 anni; Gaetano Ruscio nato a Lamezia Terme, 36 anni; Natale Ruscio nato a Filadelfia, 37 anni; Domenico Rutigliano nato a Lamezia Terme, 32 anni; Fabio Schicchi nato a Lamezia Terme, 51 anni; Pasquale Scordo nato a Reggio Calabria, 77 anni; Francesco Serratore nato a Lamezia Terme, 51 anni; Mario Serratore nato a Lamezia Terme, 45 anni; Angelo Sgro’ nato a Catanzaro, 45 anni; Aldo Sgromo nato a Catanzaro, 38 anni; Salvatore Sisca nato a Tropea, 36 anni; Emanuele Stillitani nato a Borgia, 65 anni; Francescoantonio Stillitani nato a Roma, 67 anni; Gino Stranges nato a Conflenti, 51 anni; Maria Alfonsina Stuppia nata a Vibo Valentia, 55 anni; Andrea Simone Suriano nato a Vibo Valentia, 43 anni; Antonio Talarico nato a Feroleto antico, 65 anni; Francescoantonio Tedesco nato a Vibo Valentia, 52 anni; Alessandro Teti nato a Cenadi, 50 anni; Giuseppe Tonietti nato a Pizzo, 50 anni; Antonio Mario Tripodi nato a Briatico, 56 anni; Domenico Tripodi nato a Briatico, 53 anni; Sante Tripodi nato a Vibo Valentia, 47 anni; Francesco Antonello Trovato nato a Lamezia Terme, 34 anni; Pietro Verdelli nato a Figline Vegliaturo, 46 anni; Oreste Vona nato a Petilia Policastro, 45 anni e Salvatore Zungri nato a Vibo Valentia, 56 anni.

Il collegio difensivo Gli imputati sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Eugenio Felice Perrone, Salvatore Staiano, Vincenzo Cicino, Giovanni Russomanno, Giovanni Vecchio, Domenico Anania, Sergio Rotundo, Francesco Gambardella, Maria Antonietta Iorfida, Antonio Larussa, Anselmo Torcha, Vincenzo Fulvio Attisani, Ottavio Porto, Vincenzo Gennaro, Francesco Mancuso, Francesco Calabrese, Nicola Cantafora, Giuseppe Torchia, Massimiliano Carnevale, Francesco Muzzopappa, Armando Veneto, Vincenzo Ranieri, Stefano Nimpo e Giosuè Monardo.

