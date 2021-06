Locatelli, la prima dose del vaccino anti-Covid non copre dalla variante Delta

«Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente» dalla variante Delta. Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a SkyTg24 ribadendo la necessità di «completare il ciclo vaccinale». La variante, ha aggiunto, «solleva preoccupazione perché è più contagiosa e può provocare patologie significative nei soggetti non vaccinati o in chi ha una sola dose di vaccino. Per questo è importante progredire con la campagna» vaccinale. «I dati sulla flash survey saranno disponibili lunedì prossimo: c'è il dato della Lombardia che parla di una diffusione della variante Delta che è al 4% e "dunque quella stima del 26% è ragionevolmente in eccesso per l'Italia, anche se non va sottovalutata la diffusione».

