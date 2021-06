Ministero della Salute: aumentano i casi di varianti Kappa e Delta. Serve la seconda dose del vaccino

Aumentano le segnalazioni sul territorio nazionale di casi associati a varianti Kappa e Delta, in particolare di focolai dovuti alla variante Delta. È quanto si legge nella Circolare di oggi del ministero della Salute con l'aggiornamento della classificazione delle nuove varianti Sars-CoV-2 che raccomanda di rafforzare il tracciamento.

La variante Delta è del 40-60 per cento più trasmissibile rispetto alla Alpha e può essere associata a un rischio più alto di ricoveri. Meno protetti solo la prima dose di un vaccino, con la seconda dose c'è una protezione contro la Delta quasi equivalente a quella osservata contro la Alpha.

Palamara (Iss): variante Delta sta diventando prevalente

«Dalla nostra sorveglianza epidemiologica - dice Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss - emerge un quadro in rapida evoluzione che conferma come anche nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, la variante Delta del virus stia diventando prevalente. Con la prossima flash survey avremo una stima più precisa della prevalenza». I dati del terzo bollettino dell’ISS riguardano 31.158 casi di infezione da SARS-CoV-2 con genotipizzazione tramite sequenziamento (2.732 in più rispetto al precedente rapporto del 6 giugno) e indicano come in Italia, stia aumentando la capacità di sequenziamento.

Ema, vaccini funzionano con variante Delta ma col richiamo

«I vaccini stanno funzionando anche contro la variante Delta, ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose». Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke all’evento 'Sky TG24 Live In Firenzè. La variante Delta «sarà sempre più importante», in termini di diffusione in Europa, ha rilevato Cooke, ribadendo la fiducia nei vaccini come strumento di protezione.

Variante Delta: E-R, sequenziamento su tutti i positivi

In Emilia-Romagna da questa settimana l’operazione di sequenziamento, utile a individuare eventuali varianti presenti, viene effettuata su tutti i nuovi casi positivi di coronavirus registrati. Lo annuncia la Regione. "Abbiamo sempre fatto una attività di sequenziamento settimanale, casuale, sui casi positivi - spiega l’assessore alla Salute Raffaele Donini - secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità. Da questa settimana, invece, visto anche il numero ridotto di nuovi contagiati giornalieri, il sequenziamento viene ulteriormente incrementato e fatto su tutti i nuovi casi positivi registrati».

