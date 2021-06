Maxi focolaio a Maiorca, 850 positivi e tremila giovani in quarantena

Continua ad aumentare l’ondata di contagi nel maxi focolaio scoppiato tra gli studenti in gita di fine anno a Maiorca. Il numero dei casi legati al cluster è salito - riportano i media iberici - a 850 in base ai dati segnalati dalle comunità autonome dove sono rientrati i ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, durante la gita avevano partecipato ad un concerto reggaeton nell'arena di Palma di Maiorca, a gite in barca e a feste in camere d'albergo e locali pubblici

Con la Comunità di Madrid che risulta la più colpita, registrando 363 studenti infetti.

