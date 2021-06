Coronavirus Italia: 389 positivi, 28 vittime

Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono 75.861 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia - che scontano l’abituale calo della domenica - secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.391. Il tasso di positività è 0,50%, lo stesso di ieri.

Covid: in Sicilia 84 nuovi positivi, nessuna vittima

Sono 84 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 111) su 12.892 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% (ieri era allo 2,4%). La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Nessuna vittima, il totale dei morti resta 5.965. Il numero degli attuali positivi è 4.352 con una diminuzione di 16 casi. I guariti sono 100. Negli ospedali i ricoverati sono 195, dieci in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 24, uno in più di ieri. I nuovi casi in provincia di Palermo sono 2, Catania 27, Messina 4, Siracusa 2, Trapani 9, Ragusa 13, Agrigento 1, Caltanissetta 11, a Enna (15).

