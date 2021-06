Green pass, Speranza: 13,7 milioni lo hanno già scaricato

«A questa mattina 13 milioni e 700.000 persone hanno già scaricato il green pass ed io penso che questo sia già un fatto molto positivo, perché segnala che c'è una grande attenzione e questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di una iniziativa a Prato. «E' chiaro che tutte le altre valutazioni verranno fatte passo dopo passo», ha aggiunto il ministro Speranza a chi gli ha chiesto se con gli effetti della variante Delta cambieranno le modalità per accedere al "green pass".

Sileri: probabile si arrivi a rimodulare Green pass

«E' verosimile che la variante delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a «24 Mattino» su Radio24. «La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo - ha ammesso il sottosegretario - Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione».

