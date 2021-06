Ragazzina trovata morta in una scarpata nel Bolognese: si indaga su un minorenne

E' giallo sulla morte di una ragazza di 16 anni scomparsa da ieri da casa è stata trovata senza vita in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. La giovane riportava alcune le lesioni sul corpo. Sul caso indagano i carabinieri e sul posto è giunto il medico legale. I genitori avevano segnalato la sparizione e dopo alcune battute di ricerca anche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, aveva lanciato un appello sui social per ritrovarla.

Il corpo della giovane, Chiara Gualzetti, è stato ritrovato nei pressi di via dell’Abbazia. Era scomparsa da domenica mattina: i genitori si erano rivolti ai carabinieri e avevano organizzato battute di ricerche con volontari, condividendo anche una foto della ragazza sui social.

Secondo quanto emerge dalle prime indagini sulla morte della sedicenne si tratterebbe di omicidio, la ragazza infatti, riportava ferite d’arma da taglio e altre lesioni.

Sono impegnate sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni, che coordinano i carabinieri: non è infatti escluso che il possibile autore del delitto abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti.

