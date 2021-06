Coronavirus Calabria oggi, 25 nuovi casi e nessun decesso: 183 guariti in più

Venticinque casi in più, nessun morto e 183 guariti in più. Sono i numeri del coronavirus in Calabria oggi, 29 giugno. In totale sono stati eseguiti 930258 (+2.296) tamponi. Complessivamente le persone risultate positive al coronavirus sono 68937 (+25) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 168 (16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10079 (9936 guariti, 143 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 4561 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4533 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18448 (17892 guariti, 556 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 53 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 49 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6507 (6407 guariti, 100 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 316 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 294 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22772 (22439 guariti, 333 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 59 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5502 (5410 guariti, 92 deceduti).Dei 25 soggetti positivi di oggi 9 sono migranti (comunicati dall'ASP di Reggio Calabria).

© Riproduzione riservata