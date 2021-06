Sassari, bimba di cinque mesi soffocata con un sacchetto di plastica: è in fin di vita al Gaslini

Una bimba di 5 mesi lotta tra la vita e la morte dopo essere stata quasi soffocata da un sacchetto di plastica sulla testa. È accaduto in Sardegna, nel sassarese, forse per un gioco del fratellino, ma le cause sono ancora tutte da accertare. La madre l’ha trovata nel letto priva di sensi con la testa avvolta da un sacchetto, cercando poi di rianimarla prima dell’arrivo del 118 che l’ha trasportata al Santissima Annunziata di Sassari in condizioni disperate. I medici hanno impiegato quasi un quarto d’ora per rianimarla, poi dopo una notte la bambina è stata trasferita a Genova all’ospedale pediatrico Gaslini. I Carabinieri del Nas stanno indagando per capire la dinamica dell’accaduto mentre la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta. La tragedia sarebbe avvenuta qualche giorno fa in una famiglia rom appena trasferitasi a Sassari dal sud dell’isola insieme ad altri tre figli. (ITALPRESS)

