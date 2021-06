Coronavirus Sicilia, contagi in leggero aumento: 99 i positivi

Aumentano leggermente i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi salgono a 99 dai 84 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 14.425, determinando un indice di positività del 0,69%. Due decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, ieri nessuno. I guariti oggi sono 222. Calano gli attualmente positivi, 125 persone in meno, determinando un numero complessivo di 4227. I ricoveri nei reparti ordinari sono 162, è di 24 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con un nuovo ingresso. In isolamento domiciliare vi sono 4041 persone.

