Coronavirus Calabria, il bollettino di oggi: due morti e 25 nuovi casi

Ancora in aumento i casi Covid in Calabria e due decessi nelle ultime 24 ore.

Inoltre, si sono registrate 25 persone positive per un totale di 68962 casi, mentre sono 932484 (+2.226) in totale i tamponi eseguiti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 135 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 118 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10116 (9973 guariti, 143 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4432 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4404 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18588 (18032 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 60 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 56 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6509 (6409 guariti, 100 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 287 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22801 (22466 guariti, 335 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 57 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 54 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5505 (5413 guariti, 92 deceduti).

© Riproduzione riservata