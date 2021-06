Coronavirus: il bollettino di oggi in Sicilia: altri 142 contagi e 3 morti

In crescita anche oggi, in Sicilia, i casi di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagi registrati dal ministero della Salute nel bollettino sono 142 (+43), a fronte di 15.381 tamponi eseguiti, determinando un indice di positività dello 0,92%. Lieve incremento dei decessi, 3 (+1). I guariti oggi sono 335, mentre gli attualmente positivi scendono di 196 unità a 4.031. I ricoverati sono 155, un calo complessivo di 7 degenti; nelle terapie intensive si trovano 20 pazienti in flessione di 4 sul numero totale e senza alcun nuovo ingresso. In isolamento domiciliare vi sono 3.856 persone.

