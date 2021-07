Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 882 positivi e 21 vittime

Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24. Inoltre, sono 188.474 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 185.016. Il tasso di positività è 0,46% (ieri era tra 0,3 e 0,4%).

Con il calo registrato di 1.083 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi al coronavirus in Italia scendono sotto quota 50mila. Sono ora per la precisione 49.358.

