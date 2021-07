Matera G20, davanti ai potenti della terra a torso nudo. Ecco chi è l'uomo divenuto icona mondiale

Ultimo giorno di giugno, a Matera caldo torrido così come in tutto il centro-sud. Nella meravigliosa città dei sassi i grandi della terra si confrontano sul presente e sul futuro della geopolitica mondiale con il G20 che vede protagonisti i leader dei più grandi paesi del pianeta.

Ma, come detto, fa caldo ed allora Nicola Frangione, professore di inglese in pensione, non ci ha pensato su due volte e dal balcone della sua casa in via Bruno Buozzi si è affacciato a torso nudo salutando, tra gli altri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed il sindaco di Matera Domenico Bennardi.

Un'"uscita" particolare che ha innescato subito sorrisi e clamore tra i presenti e che è divenuto subito iper virale sui social e sul web.

Una foto, insomma, destinata ad entrare negli annali della storia. Un'immagine imperdibile che verrà ricordata a lungo per l'ilarità che ha suscitato.

© Riproduzione riservata