Un tir è precipitato lungo la A2. Per cause da accertare, il mezzo pesante è caduto dal viadotto Tenza, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, al km 43,000. Due persone, il conducente e un altro uomo a bordo, hanno perso la vita. Sul posto, oltre al personale Anas anche la polizia stradale, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Rallentamenti al traffico in direzione Sud.

