Covid, Figliuolo: fine campagna vaccinale a settembre per tutte le regioni. Pensiamo già alla terza dose

«Noi le dosi ce le abbiamo per tutti, se poi qualcuno pensava di finire la campagna a fine luglio per dire che è il più bravo di tutti non potrà farlo ma deve finire come gli altri a fine settembre». Così il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti-Covid, generale Francesco Figliuolo, a margine della sua visita oggi all’Isola del Giglio, rispondendo ai cronisti in merito alla richiesta di più dosi da parte di alcune Regioni.

«Le dosi sono assolutamente sufficienti - ha aggiunto Figliuolo - per mantenere il ritmo di 500mila dosi al giorno medie che ci porteranno a fine settembre a raggiungere il traguardo dell’80% degli italiani, vaccinabili, vaccinati. Voglio rassicurare, le dosi ci sono e con queste dosi saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi».

«Gli acquisti di vaccini sottoscritti dalla Commissione europea - ha affermato inoltre generale Figliuolo - prevedono approvvigionamenti per il prossimo trimestre, luglio agosto e settembre, pari a 45,5 milioni di dosi di Pfizer e Moderna, che sono quelli usati più diffusamente. A luglio, verranno consegnate 14,5 milioni di dosi del tipo a RNA messaggero». "Si tratta - aggiunge - di quantitativi importanti che ci consentono di guardare con ottimismo ai prossimi mesi, per raggiungere l’80 per cento delle persone vaccinabili il 30 settembre. E col ministero della salute stiamo già pensando a un’eventuale terza dose.

Uno studio multicentrico per valutare la risposta anticorpale prodotta dall'organismo dopo la vaccinazione anti-covid è in atto da parte di sei centri universitari-ospedalieri a Palermo, Genova, Foggia, Roma, Milano, Bologna e Padova, nell'ambito di un'attività di ricerca inserita nel Piano Nazionale della Vaccinazione. Lo studio dicono dall' Uoc di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo, diretta dal Prof.

Vaccini: studio centri ospedalieri su necessità terza dose

