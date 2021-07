Europei, allarme variante Delta: potenziati i controlli con un check-point all'Olimpico per Inghilterra-Ucraina

Saranno potenziati i controlli, con check-point a ridosso dello stadio dello stadio Olimpico, in vista del quarto di finale degli Europei di calcio fra Inghilterra e Ucraina in programma sabato. E’ la novità emersa nel corso del tavolo tecnico che si è svolto oggi in Questura, a Roma. L’attenzione delle forze dell’ordine sarà massima. Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale, sorvegliati «speciali» già da ieri. Il divieto - legato all’emergenza Covid e alla diffusione dei contagi alimentati dalla variante Delta - vale per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni siano stati in Gran Bretagna, «a prescindere dalla loro nazionalità o residenza».

Per questo sono stati rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito. Sotto la lente domani la zona dello stadio, le 'fan zonè e anche pub e locali del centro dove tifosi inglesi potrebbero andare per vedere i match. Attive sul territorio polizia, carabinieri e uomini della guardia di finanza che presidieranno larghi e piazze. Osservata speciale la zona del centro storico, da via del Corso a via del Babuino. Ma soprattutto Ponte Milvio e l’area antistante all’Olimpico. Proprio all’interno dello stadio potrà entrare solo chi sia in grado di dimostrare di essere arrivato in Italia almeno 6 giorni prima, di essersi auto-isolato in quarantena per 5 giorni e di essersi sottoposto ai test prescritti con esito negativo. Inoltre, secondo quanto si apprende, già da oggi verrà attuato il contingentamento degli accessi con i varchi in alcune piazze come Campo dè Fiori, Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

© Riproduzione riservata