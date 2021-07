Variante Delta, Burioni: “Obbligo vaccinale per tutti o ci si assume un rischio”

«Se, come pare, la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso». Così, in un tweet, il virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni.

Le nuove varianti sono un problema molto grave. Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con un vaccino approvato. Se volete rischiare la vita, la vista, i polmoni, le più importanti funzioni corporee (COVID-19 non è un raffreddore) fate pure. In bocca al lupo. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 3, 2021

© Riproduzione riservata