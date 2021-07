Covid: 17enne ricoverata in semi-intensiva dopo festa in spiaggia a San Benedetto del Tronto

E’ ricoverata nel reparto di semi-intensiva dell’ospedale "Madonna del Soccorso" la 17enne che, una decina di giorni fa, aveva partecipato alla festa in un lido della Riviera delle Palme a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove erano in 180 gli invitati. Lo si apprende da una fonte ospedaliera; la struttura era diventata 'Covid-freè solo pochi giorni fa. Sotto osservazione anche la famiglia della minorenne.

Ad oggi sarebbero 65 i giovani presenti al party, quasi tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che hanno contratto il virus e per 7 di loro il tampone avrebbe rivelato la variante Delta. Dopo l’appello del sindaco sambenedettese, Pasqualino Piunti, in almeno 250 si sono presentati volontariamente per sottoporsi al tampone: in maggioranza giovani, anche quelli che erano venuti a contatto con i partecipanti alla festa, e diversi familiari.

© Riproduzione riservata