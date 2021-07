Figliuolo: convincere 215mila prof a vaccinarsi per una scuola in sicurezza

«Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattutto convincere i 215 mila insegnanti e operatori scolastici che mancano a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza». Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo in una dichiarazione alla stampa durante la visita a Roma all’hub vaccinale di Acea, azienda di acqua ed elettricità della capitale.

In Italia oltre 39,3% immunizzati

«Oggi siamo al 39,3% di immunizzati in tutta Italia - ha detto Figliuolo - Noi siamo ben organizzati - ha sottolineato il commissario straordinario per l’emergenza Covid - i numeri sono buoni, ma noi vogliamo sempre di più ed è questo il senso delle interlocuzioni che stiamo avendo a livello tecnico con tutte le Regioni, per rifare bene le agende e intervenire laddove in alcune Regioni fosse necessario».

Figliuolo: ritmo 500mila dosi, copriremo le necessità

«Siamo in grado di continuare con questo ritmo di 500 mila dosi al giorno e andremo avanti. Il nostro obiettivo è dare il massimo delle dosi a ciascuna Regione e ovviamente non fare mai magazzino. Anche se siamo al limite delle dosi riusciremo a coprire tutte le necessità».

Vaccini: oggi oltre 92% over 80 in sicurezza

«Oggi oltre il 92% degli over 80 è in sicurezza - ha aggiunto - Se compariamo questi numeri a quelli internazionali - sottolinea il commissario straordinario per l’emergenza Covid - possiamo dire che abbiamo messo in sicurezza i più anziani. Sugli over 70 siamo intorno all’80%, si sta lavorando bene». «Ora - sottolinea Figliuolo - dobbiamo lavorare sugli over 50 e mettere in sicurezza i più giovani sia per le varianti che per l’inizio dell’anno scolastico».

