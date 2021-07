Palmi, la sposa arriva in chiesa a cavallo. Ma l'animale cade a terra. Troppo caldo? - IL VIDEO

"Un cavallo usato come mezzo di trasporto da una sposa a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è caduto al suolo a causa delle elevate temperature registrate e dalla immane fatica".

Lo afferma in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “Siamo davanti all’ennesimo sfruttamento di esseri innocenti – aggiunge – a scopo di pura spettacolarizzazione. Ricordiamo che l’asfalto nella stagione estiva raggiunge di media 50 gradi e nei picchi più elevati arriva ai 100. Una vera tortura per animali nati per stare liberi in natura dove questi sbalzi di temperatura non esistono. Troviamo inaccettabile denunciare l’ennesimo sfruttamento, che a nostro dire, può prefigurare il reato di maltrattamento come sancito dall’art. 544-ter del codice penale. Auspichiamo che le autorità preposte intervengano su quanto accaduto e vietino questa pratica retrograda che comporta unicamente sofferenza”.

Conclude Sidoli: “dopo questo ennesimo scempio sollecitiamo il legislatore ad accelerare la modifica dell’art. 70 del codice della strada che prevede la dismissione della trazione animale. Confidiamo che politica si impegni in maniera trasversale, come già più volte c’ha promesso, affinché questa tortura rimanga un retaggio del passato”.

