Carrozzina si rompe sull'areo, donna con disabilità bloccata in vacanza

La carrozzina, che per lei è come una parte del corpo, è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari-Cagliari diventando «completamente inutilizzabile» e ora Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma, è bloccata senza possibilità di muoversi.

«Le carrozzine non sono oggetti. È come se da ieri improvvisamente mi avessero tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile» scrive su facebook, raccontando quello che definisce «il peggior incubo». Anita è partita con i genitori per una vacanza in Sardegna martedì 6 luglio, a bordo del volo Ryanair delle 12.35. «Ryanair - spiega Anita - non ha uno spazio dedicato in stiva, le carrozzine vengono caricate come bagagli, come merce, nessuna attenzione verso una cosa sacra. Risultato arrivo a Cagliari e mi ritrovo con una carrozzina completamente inutilizzabile, sono lontana da casa, non mi posso muovere e la mia carrozzina nuova (aprile 2021) per un banale volo aereo è distrutta».

Il suo racconto inizia alla partenza. "Preparo tutta la documentazione richiesta per viaggiare con una semplice carrozzina elettrica - spiega - pago un biglietto normale come tutti nonostante il mio (come quello di tutte le persone disabili) non sia un trattamento normale. Veniamo caricati quando e come decidono l’aeroporto e il vettore, ognuno con regole diverse, dobbiamo spiegare 100 volte che le carrozzine non sono bombe ad orologeria ma semplice carrozzine elettriche, difficilmente siamo chiamati passeggeri ma siamo sigle. Per l’esattezza io sono Charlie». «Mio padre e mia madre - prosegue - si occupano di organizzare la carrozzina pronta per essere imbarcata, stacchiamo i contatti, imballiamo il joystick, facciamo vedere come sbloccare e bloccare i freni per muoverla a mano».

Quando all’atterraggio si è accorta dei danni, si è rivolta al personale aeroportuale di Cagliari che l’ha aiutata a compilare i moduli per il reclamo, mentre da Bari la società Aeroporti di Puglia «mi ha immediatamente contattato e dato supporto emotivo e pratico, - dice - garantendomi che mi aiuteranno in tutte le pratiche». Alla domanda su cosa si aspetta da Ryanair, Anita risponde che «delle scuse non me ne faccio niente, vorrei essere contattata, avere un risarcimento, anche se il danno economico, emotivo e fisico che io e la mia famiglia abbiamo subito è abnorme, quasi inquantificabile. E, soprattutto, mi piacerebbe che Ryanair, come fanno le altre compagnie, imparasse a gestire con dignità le carrozzine delle persone con disabilità». Intanto l’azienda fornitrice della carrozzina, Pride Italia, spedirà entro domani un pezzo sostitutivo, «ma non è detto che sia la soluzione» dice Anita, spiegando che «se non risolverà il problema sarò costretta a tornare a casa».

