Variante Delta, allarme per la finale a Wembley. A Tokyo pensano a ridurre il pubblico per i Giochi

Il governo britannico è "fiducioso" di poter tenere a bada il rischio di un focolaio di contagi Covid alimentato dalla variante Delta nell'ambito delle semifinali degli Europei di calcio e soprattutto della finale di domenica a Wembley, ma non può "garantire" il rischio zero. Lo ha detto il ministro dell'e Attività Produttive, Kwasi Kwarteng, interpellato sui 60 mila spettatori ammessi per queste ultime partite di Euro2020 allo stadio di Wembley e sull'impatto di raduni e festeggiamenti per le strade di Londra.

Il Giappone si appresta ad estendere lo stato di emergenza per il Covid-19, già in vigore, a Tokyo e in tre prefetture vicine, fino alla data del 22 agosto, includendo quindi anche il periodo delle Olimpiadi. Lo dicono i media locali fra cui l’emittente pubblica Nhk. Lo stato d’emergenza comporta ulteriori limiti al numero di spettatori ai Giochi olimpici oltre alla chiusura anticipata di bar e ristoranti e restrizioni alla vendita di alcol.

La decisione del premier nipponico, Yoshihide Suga - su quello che di fatto sarebbe il quarto stato di emergenza a Tokyo dall’inizio della pandemia - dovrebbe essere annunciata giovedì. Una delibera in merito dell’esecutivo, inoltre, condizionerebbe le disposizioni che regolano l’accesso degli spettatori alle manifestazioni sportive, e che secondo i media potrebbero contemplare l’assenza del pubblico durante le gare notturne. Attualmente gli organizzatori prevedono un’affluenza massima alle gare di 10mila spettatori, o il 50% della capienza degli impianti, un provvedimento che però si basa sulla revoca del "quasi stato di emergenza" il prossimo 11 luglio, come da programma iniziale. Nelle ultime 24 ore Tokyo ha registrato 920 positività da Covid: il livello più alto da metà maggio, in rialzo per il 18/esimo giorno consecutivo in base alla media settimanale, e con 62 pazienti in terapia intensiva. Attualmente il 'quasi stato di emergenzà è in vigore nella capitale e in altre 9 prefetture, mentre nell’isola di Okinawa, a sud ovest dell’arcipelago, le misure sono più rigide per via della criticità segnalate dal sistema ospedaliero. L’inaugurazione dei Giochi olimpici è prevista per il 23 luglio, dopo il rinvio di un anno deciso a marzo dello scorso anno, a causa della emergenza sanitaria globale.

