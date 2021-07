Europei 2020: Mattarella assisterà alla finale Italia-Inghilterra a Wembley

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli Europei 2020 a Wembley.

Intanto, la vittoria sulla Danimarca che vale la finale di Euro 2020 è stata celebrata dalla stampa britannica come una liberazione, la fine di un’attesa lunga oltre mezzo secolo. E’ per questo che tra i titoli scelti dai quotidiani di Sua maestà si ripete l’avverbio «Finally», per indicare sì l’epilogo - la finale, appunto - di questo Europeo, in programma domenica a Wembley contro gli Azzurri, ma anche - nella sua traduzione letteraria - «finalmente», ovvero l'interruzione di un sortilegio nefasto. Così il tabloid Daily Mirror, che ricorda nella sua pagina d’apertura «i 55 anni di dolore» trascorsi dall’unico trionfo internazionale dei Tre Leoni, la conquista della Coppa del Mondo nel 1966. «Finally», è anche l’apertura a tutta pagina del Mirror, già proiettato all’ultimo atto del torneo continentale: «Harry e i suoi eroi battono i danesi..per eguagliare gli immortali dell’Inghilterra del 1966».

Al triplice fischio finale Wembley si è trasformata in una bolgia di entusiasmo contagioso, e allora il tabloid Sun, pubblicando un’immagine dei festeggiamenti, titola: "Probabilmente la migliore sensazione al mondo». «Kane you believe it!», ovvero «Potete crederci!», è il gioco di parole, con protagonista Harry Kane, scelto come titolo dal Daily Mail, che accompagna la foto del capitano dell’Inghilterra, con una sintesi emotiva della seconda semifinale europea: «Una notte di alto dramma, i Tre Leoni tengono in bilico milioni di inglesi..poi il capitano Harry ci proietta nella storica finale di Wembley». Una vittoria dal sapore di sollievo e redenzione, secondo il Daily Express (» …and finally"), così come per il free press Metro ("Finally There"), con sottotitolo: «I Tre Leoni confezione un finale epico contro l’Italia domenica». Una sfida, quella contro gli Azzurri, che segna una prima volta assoluta per l’Inghilterra del calcio, mai così in alto in una rassegna continentale. «L'Inghilterra ha fatto la storia», rimarca The Times, dedicando la sua prima pagina all’impresa dei ragazzi di Gareth Southgate: «Calciatori in finale per la prima volta dal 1966, in 66mila tra scene di giubilo a Wembley». Una notte di dramma per quella che - secondo l’Independent - è già una «Favola calcistica», spiegata nel sottotitolo: "L'Inghilterra raggiunge la sua prima finale in 55 anni grazie ad una palpitante vittoria contro la Danimarca». Come ricorda anche il Guardian ("Ora una finale attesa per la prima volta dal '66") dopo aver condensato nel titolo lo stato d’animo di un’intera nazione: «L'Inghilterra sta sognando».

