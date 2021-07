Gravissimo bimbo di 5 anni caduto dalla finestra a Lerici (La Spezia)

Un bimbo di 5 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione, al secondo piano di un palazzo a Lerici. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e dai militi della Pubblica assistenza che lo hanno trasportato all’ospedale Sant'Andrea dove, ad attenderlo, c'era l’elisoccorso per trasferirlo al Gaslini di Genova. Le condizioni sono gravi, ma stabili. Sul luogo dell’evento si sono recati i carabinieri del comando provinciale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il piccolo, riferisce il Gaslini, è in coma, ricoverato presso l’unità di Terapia Intensiva in condizioni gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche per definire l’estensione delle lesioni, la prognosi è riservata.

