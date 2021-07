Allarme coronavirus a Coverciano, tre giornalisti Rai positivi

Irrompe il coronavirus nel ritiro della nazionale italiana di calcio a Coverciano. A poche ore dalla finalissima degli Europei di Londra contro i padroni di casa dell'Inghilterra, è di poco fa la notizia della positività di tre giornalisti positivi al Covid. Salta, dunque, l'appuntamento delle 14 con la sala stampa, unico momento in cui, all'interno della bolla, possono esserci contatti tra calciatori e media.

La misura è stata presa a scopo precauzionale perchè dopo il rientro degli azzurri al termine della vittoria con la Spagna, uno di loro è rientrato in Italia, mentre gli altri due sono in quarantena a Londra.

