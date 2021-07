Usa: "Non serve una terza dose del vaccino anti-Covid". Fda e Cdc frenano Pfizer

Fda e Cdc frenano Pfizer sulla terza dose di vaccino anti-Covid. Con una mossa assolutamente insolita, le due agenzie Usa hanno emesso un comunicato per spiegare come in America per ora «non serve la somministrazione di una terza dose». Fda e Cdc sottolineano che «non sono le aziende ma la scienza a stabilire quali le necessità».

Vaccini: Ue, forniture garantite se Ema autorizza terza dose

Con la conclusione dei contratti per le forniture supplementari dei vaccini Pfizer-BioNtech e Moderna, l’Ue «è pronta ad affrontare le sfide delle varianti, così come la eventuale necessità di un terzo richiamo» del siero, «ma resta il fatto che la Commissione seguirà il parere della scienza e dell’Agenzia europea dei medicinali, anche sul possibile bisogno di dosi supplementari di richiamo». Così un portavoce della Commissione europea commenta la notizia che le autorità Usa hanno sconsigliato la somministrazione della terza dose ai cittadini americani.

Vaccini: Ema, dati in esame, presto per parere su richiamo

Al momento «è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo per i vaccini Covid-19, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne di immunizzazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dai vaccini». Così l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) rispondendo all’ANSA dopo la presa di posizione delle autorità sanitarie Usa sull'inutilità di dosi supplementari di vaccino oltre il ciclo previsto. Comunque, "l'Ema esaminerà i dati non appena saranno disponibili», in modo da garantire procedure rapide per un’autorizzazione «il prima possibile qualora ciò fosse necessario».

