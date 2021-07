Papa Francesco: "Condivido la gioia per vittoria dell'Italia a Europei e per l'Argentina"

Papa Francesco fa sapere dall’ospedale Gemelli, dove si trova ricoverato da una settimana e dove resterà ancora qualche giorno, di condividere la gioia per la vittoria dell’Italia agli Europei. Il Santo Padre, fa sapere in una dichiarazione il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, «Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: 'solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia». Poche ore prima della finale degli Europei la nazionale argentina aveva vinto la coppa America in finale con il Brasile. (AGI)

