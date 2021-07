Camorra, colpo a due clan del Napoletano: arresti anche a Cosenza e Siracusa

Duro colpo a due clan attivi nel territorio di Acerra, nel Napoletano. Sono 26 le persone arrestate (22 in carcere e 4 ai domiciliari, 4 già erano detenuti) nell’operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli ad Acerra, Caivano, Napoli, San Gimignano (Siena), Benevento, Cosenza e Siracusa con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso, nonchè alla commissione di reati in materia di armi, contro il patrimonio e la persona.

Le indagini, svolte dai carabinieri di Castello di Cisterna e coordinate dalla Dda partenopea, hanno posto sotto la lente gli assetti della criminalità organizzata attivi nel territorio del comune di Acerra e gli interessi dei clan nel settore legato alla commercializzazione cocaina, hashish e marijuana, ovvero in quello dei reati contro il patrimonio.

Fatta luce anche sull'agguato, avvenuto il 13 aprile 2016 sempre ad Acerra, in cui uno degli indagati (in concorso con un altro soggetto non identificato), ferì gravemente a colpi d’arma da fuoco un giovane pregiudicato. L’episodio, per come ricostruito, era maturato nel contesto legato alla lotta per il predominio sulle piazze di spaccio della cittadina campana.

Documentati inoltre alcuni episodi estorsivi ai danni di esercenti della zona posti in essere da esponenti di entrambi i gruppi criminali. Nel mirino una ditta operante nella produzione e rivendita di calcestruzzi; una attiva nel settore siderurgico e della bonifica ambientale; e un distributore di carburanti.

